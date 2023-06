Clamoroso Maldini: nuova avventura da dirigente, i dettagli

Terminata bruscamente l’avventura al Milan, Paolo Maldini si avvia verso una nuova esperienza da dirigente: i particolari dell’offerta

Come un fulmine a ciel sereno poche settimane fa il Milan ha annunciato di aver interrotto il proprio rapporto con Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo. I due dirigenti, grandi artefici dello Scudetto della stagione passata e dei buoni risultati di questa stagione, avevano rinnovato l’anno scorso fino al 2024, ma sono stati cacciati a causa di divergenze con la società, con a capo il nuovo proprietario americano Gerry Cardinale, sulla gestione della rose e sul futuro di Stefano Pioli.

RedBird evidentemente non è stata soddisfatta dell’andamento della stagione: quinto posto, trasformato in quarto (con conseguente qualificazione alla Champions League) solo grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus. Inoltre, gli investimenti di quest’estate non sono fruttati come sperato, gli esempi lampanti sono Charles De Ketelaere e Divock Origi. Tuttavia ora è tempo per Paolo Maldini di voltare pagina, nelle prossime settimane dovrà decidere se continuare la sua esperienza da dirigente altrove oppure chiudere la sua carriera con l’esperienza al Milan.

Futuro Maldini, arriva un’offerta irrinunciabile!

Intanto però, come riferito da AlkassChannel, l’Arabia Saudita, grande protagonista di questa prima parte di calciomercato, ha messo gli occhi su Maldini. Il club in questione è l’Al-Ahly. La squadra saudita vorrebbe assegnare all’ex Milan, in vista della prossima stagione, il ruolo di direttore sportivo. Inoltre, nei giorni scorsi, alcuni emissari del club avrebbero incontrato anche José Mourinho per offrirgli la guida della squadra. Si tratterebbe di una destinazione esotica, ma che durante questa prima parte di calciomercato ha attratto non pochi campioni del Vecchio Continente.

Ronaldo, Benzema, Kanté, oltre a numerose proposte ultra milionarie ad altri fuoriclasse, e ora Maldini: l’Arabia Saudita fa sul serio. L’obiettivo delle società saudite è quello di far uscire il campionato locale dall’anonimato. Per farlo stanno acquistando personalità influenti dal punto di vista mediatico, oltre che influenti nel panorama calcistico mondiale. Secondo molti rumors l’obiettivo finale è la candidatura per ospitare un futuro Mondiale, si parla del 2030 o 2034. La disponibilità di budget è praticamente illimitata e i presupposti per far nascere un nuovo campionato di livello ci sono tutti. Per questo motivo Maldini potrebbe essere affascinato da questa nuova avvincente sfida, ma per il momento non c’è nulla di concreto, solo un interessamento. Attenderemo nelle prossime settimane gli sviluppi della trattativa.