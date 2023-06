Colombo torna al Milan? Delineata la situazione col Lecce: la notizia

Il Milan nel corso della sua lunga storia nel mondo del calcio ha sfornato diversi talenti nel suo settore giovanile. Non ultimo Gianluigi Donnarumma, che ad oggi è uno dei migliori portieri al mondo. Alcuni di questi giovani vengono mandati in prestito per fare esperienza, come Lorenzo Colombo. Poco fa il Lecce ha comunicato al Milan la decisione sul riscatto dell’attaccante.

Da alcune stagioni a questa parte il Milan ha deciso di investire con insistenza sui giovani, per farli crescere in prima squadra e portarli a diventare dei veri e propri top player. Possiamo testimoniare diversi casi avvenuti nelle ultime stagioni, come Leao, Theo Hernandez e Tonali, che sono stati prelevati per cifre relativamente basse e che oggi hanno incrementato sensibilmente il loro valore.

Il Milan spera che ciò possa accadere anche con altri giovani, soprattutto quelli provenienti dal proprio settore giovanile. Tra questi c’è Colombo, che attualmente è in prestito al Lecce. Il club pugliese ha comunicato al Milan la decisione sul riscatto dell’attaccante italiano.

Il Lecce riscatta Colombo: il Milan conserva il contro riscatto

Milan Colombo Lecce decisione riscatto

Si attendeva in questi giorni la decisione del Lecce riguardante il riscatto di Lorenzo Colombo dal Milan. Il giovane attaccante italiano è arrivato la scorsa estate in prestito, e grazie alle sue prestazioni ha scalato le gerarchie fino a diventare l’attaccante titolare.

Il Lecce era chiamato a prendere una decisione sul suo riscatto o meno, ed in questi istanti è arrivata. I salentini hanno deciso di riscattare Colombo e puntare su di lui anche nella prossima stagione. Il Milan al momento ha deciso di non esercitare l’opzione di contro riscatto in suo favore, conservando questa alternativa per il futuro.