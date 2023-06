Colpo di scena Kessie: addio Barça e destinazione a sorpresa

L’ex centrocampista rossonero non è ritenuto indispensabile dal club blaugrana. Per lui potrebbe esserci un futuro totalmente a sorpresa.

Negli ultimi anni il Milan ha perso diversi calciatori in malo modo, andati via a parametro zero per accettare offerte più grosse. Da Gianluigi Donnarumma fino ad Hakan Calhanoglu, senza dimenticare il centrocampista ivoriano Franck Kessie.

Il calciatore ha lasciato Milano un anno fa per accasarsi al Barcellona di Xavi, un anno che lo ha visto vincere il titolo, ma che allo stesso tempo non lo ha visto quasi mai protagonista. Kessie è un semplice rincalzo, nulla di più, e con l’arrivo in blaugrana di Gundogan, gli spazi rischiano di ridursi ancora di più a centrocampo. Inoltre la società spagnola non naviga in una situazione finanziaria agiata e la cessione del calciatore africano garantirebbe una bella plusvalenza alla società. Per questo motivo il giocatore è tutt’altro che incedibile.

Già a gennaio si parlò del possibile approdo di Kessie all’Inter con un intrigante scambio con Marcelo Brozovic, pallino di Xavi. Non se ne fece nulla per vari motivi e tra questi anche il maxi ingaggio del calciatore, che, percepisce al Barcellona, ben 8 milioni di euro annui. Questa estate potrebbero cambiare tante cose, le big europee e non solo sono molto attive e Kessie potrebbe essere uno dei nomi del club catalano per fare mercato.

Barcellona, Kessie verso l’addio

Secondo quanto riporta Sportitalia ci sarebbero sirene saudite nei confronti dell’ex calciatore rossonero. L’Al Ahly, uno dei quattro club controllati dal fondo PIF in Arabia, sarebbe pronto a convincere il calciatore a trasferirsi in Arabia Saudita, un campionato senza dubbio in netta espansione. Kessie al momento ha più di un dubbio, non è convinto della destinazione, ma gli arabi hanno già dimostrato a suon di offerte milionarie di essere abbastanza convincenti. Anche il Mundo Deportivo ha confermato e potrebbe esserci presto una grossa offerta anche al Barcellona, per convincerlo a cedere il cartellino del calciatore.

Questa situazione interessa da vicino anche l’Inter: in caso di affondo per Kessie il Barcellona potrebbe pensare di rilanciare per Brozovic, a sua volta al momento poco convinto dall’ipotesi araba. Kessie in Arabia e Brozovic al Barcellona rappresenta tutt’altro che utopia con il club blaugrana pronto a una sferzata per il suo centrocampo. Il mercato è appena cominciato, ma il futuro di Kessie è tutt’altro che certo. E non dimentichiamo che anche in Premier ci sarebbero più di un club disposti a investire sull’ex calciatore rossonero.