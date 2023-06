Europei U21, il Belgio non riesce a vincere: De Ketelaere a secco?

Si è conclusa da poco la seconda sfida del Belgio capitanato da De Ketelaere dell’Europeo U21, conclusa con il risultato di 2-2. Il trequartista rossonero avrà trovato la via della rete?

Pochi giorni fa è iniziato l’Europeo Under 21, dove la Nazionale è stata sconfitta fra le polemiche durante la gara d’esordio contro la Francia.

Oggi si è giocata la partita fra i padroni di casa della Georgia e il Belgio, inseriti nel girone insieme a Olanda e Portogallo. Sebbene il Belgio sia partito forte, siglando ben due gol nei primi 45 minuti, la Georgia è riuscita ad acciuffare il pareggio a pochi minuti dal termine.

De Ketelaere non si sblocca: termina 2-2 la sfida tra Georgia e Belgio

La rimonta georgiana ha regalato il primato nel girone ai padroni di casa e ha lasciato l’amaro in bocca al Belgio, che ha sciupato una grossa occasione dopo aver dominato la prima frazione.

De Ketelaere non è riuscito a trovare la via del gol per regalare la vittoria alla sua Nazionale. Nonostante qualche ottimo spunto dov’è riuscito a servire Openda Il calciatore del Milan ha deluso nella sua prima stagione in rossonero, la sua presenza impalpabile non ha influenzato assolutamente la stagione e questo Europeo rappresenta senza dubbio un’occasione per lui di mettersi in mostra e dimostrare il suo valore