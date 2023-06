“Farà il ritiro con il Milan”, annuncio dell’agente

L’agente del giocatore lancia un annuncio in diretta a Sky Sport: l’attaccante svolgerà il ritiro con il Milan.

Dopo lo Scudetto della passata stagione, il Milan e Stefano Pioli nel Campionato appena concluso hanno avuto qualche difficoltà, soprattutto in relazione alla continuità dei risultati, ai numerosi infortuni e a qualche giocatore non in piena forma fisica.

Nonostante alcuni ostacoli, la squadra rossonera si è qualificata alla prossima edizione della Champions League, grazie anche alla penalizzazione in classifica inflitta alla Juventus, e proverà a ripartire per conquistare la seconda stella.

Milan, una stagione tutta da programmare

Il finale di stagione dei rossoneri non è stato dei migliori: dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic nell’ultima giornata di Serie A, a San Siro, hanno salutato Casa Milan anche Maldini e Massara, i due dirigenti sportivi che negli ultimi anni hanno diretto il calciomercato rossonero, portando giocatori come Leao, Theo Hernandez, Tonali e Maignan.

Per il Milan è dunque ora di ripartire: la proprietà rossonera dovrà conquistarsi sicuramente la fiducia di alcuni calciatori, che con gli addii di Maldini e Massara avevano fatto percepire un certo dissenso nell’operazione.

Sul fronte calciomercato, la società rossonera sta procedendo con cautela: inaspettata e altrettanto contestata la cessione di Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, che sicuramente andranno a riempire le casse rossonere ma tolgono alla squadra un calciatore di alto livello tecnico-tattico.

Per quanto riguarda le entrate, invece, dopo aver subito la beffa per Thuram, il Milan ha ufficializzato l’acquisto dal Chelsea di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe ’97. Per i rossoneri, nei prossimi giorni sarà ufficializzato un nuovo innesto, che porta il nome di Luka Romero, giovane attaccante argentino, in forza alla Lazio.

Calciomercato, quale futuro per l’attaccante del Milan?

Il Milan ha sicuramente necessità di integrare e ringiovanire il reparto offensivo: Ibrahimovic ha lasciato definitivamente la squadra e il calcio, Origi non ha convinto e si cerca di cederlo, Giroud non riesce più a fare reparto da solo, visto i 35 anni.

Pioli dovrà decidere se arruolare in prima squadra Luka Romero o farlo cedere in prestito per la sua crescita personale; il Milan, comunque sia, è in cerca di un attaccante. E lo stesso attaccante può arrivare direttamente dal Milan.

Si sta parlando di Lorenzo Colombo, classe 2002, che dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili nel Milan, in queste ultime stagioni ha giocato in prestito in varie squadre, fino ad arrivare al Lecce, squadra a cui ha regalato la permanenza in Serie A segnando un rigore al 101′ alla penultima giornata di Campionato.

Il Lecce, a fine stagione, ha riscattato l’attaccante italiano, ma il Milan non ha esitato ad esercitare l’opzione del controriscatto, fissato a 3 milioni di euro. Al momento non si sa ancora se il calciatore indosserà la maglia rossonera la prossima stagione, ma una cosa è certa: come rivelato dal suo procuratore Giuseppe Riso ai microfoni di Sky Sport, Colombo sarà aggregato il 10 luglio alla squadra e farà la preparazione con il Milan.