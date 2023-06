Federica Nargi è stupenda: sorriso e scollatura da sogno, resterai a bocca aperta (FOTO)

Federica Nargi fa impazzire i suoi follower con uno scatto elegante, mettendo in mostra curve sinuose, che lasciano senza fiato. Ecco le foto.

Di recente è andato in onda il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci su TV8. Ad affiancare il duo comico, durante l’ultima puntata andata in onda, Federica Nargi ha affiancato Mago Forrest nella conduzione del programma. Come sempre, la Nargi ha mostrato dinanzi alle telecamere un fisico perfetto, esaltato da uno splendido abito nero. Dopo lo show, sul suo profilo Instagram, ha postato alcuni scatti dell’outfit della puntata. I follower sono letteralmente impazziti e hanno riempito di commenti e like il post. D’altronde la Nargi possiede un profilo Instagram tra i più seguiti in Italia: ben 4,2 milioni di follower, destinati ad aumentare durante questo periodo estivo.

Le passate esperienze televisive, tra le quali ricordiamo Pechino Express nel 2012, Colorado su Italia Uno e Tale e Quale Show su Rai Uno, l’hanno portata ad avere una certa esperienza in questo ambito. La sua conduzione è stata molto elogiata sui social, tutti i suoi follower ci hanno tenuto a complimentarsi sotto alla sezione commenti, oltre che per l’innegabile bellezza anche per la straordinaria bravura dietro la telecamera. Senza dubbio, l’apparizione televisiva con la Gialappa’s non sarà l’ultima per la bella showgirl romana.

Federica Nargi in tv: la foto che fa impazzire i follower

Nel corso della sua carriera, iniziata nel 2007 come concorrente di Miss Italia e proseguita tra il 2008 e il 2012 come velina di ‘Striscia la notizia’, il suo nome è sempre stato legato a quello del calcio. Sarà perché la relazione con l’ex Milan Alessandro Matri rappresentava, al tempo, il sogno di tutte le ragazzine. La coppia velina-calciatore divenne un vero e proprio status, un cult che infiammava le pagine di tutti i giornali di gossip italiani. Nonostante ora il ruolo della velina abbia un’importanza differente, la showgirl romana non ha perso la sua popolarità.

Un elegante abito nero, che esalta le sue sinuose forme con una scollatura da perdere il fiato. Le maternità, che hanno portato alla nascita delle due figlie della coppia: Sofia e Beatrice, non hanno per niente scalfito lo statuario fisico di Federica Nargi. Ora Federica è pronta per passare l’estate con la sua famiglia, intanto i suoi follower continueranno a supportarla a suon di like e commenti, curiosi di sapere tutte le sfaccettature della vita privata della belle showgirl.