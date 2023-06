Frattesi, doccia fredda per il Milan: le parole di Carnevali sulla trattativa col Milan

Il centrocampista più cercato in Italia al momento è Davide Frattesi. I top club della Serie A si contendono il giocatore del Sassuolo, tra cui il Milan.

Carnevali intervistato da Il Messaggero, ha fatto il quadro della situazione sulle trattative per il suo centrocampista Davide Frattesi. Parole che fanno trapelare qualche informazione in più sulla posizione del Milan in questo affare, che non fanno sperare i tifosi rossoneri.

Carnevali rivela il rapporto con il Milan

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto sapere chi in questo momento sembri più convinto nel chiudere l’affare Frattesi:

Chi è in vantaggio? Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati.

Ha continuato dicendo che si è ancora lontani alla chiusura di un accordo: