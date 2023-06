Baldanzi-Milan, il giocatore fa chiarezza: annuncio sul futuro

Tommaso Baldanzi in queste settimane è impegnato con il campionato mondiale Under 20, tuttavia le voci sul suo futuro continuano ad essere insistenti.

Hanno raggiunto la finale del campionato mondiale U20 Tommaso Baldanzi e compagni. Sfideranno l’Uruguay, domani sera, e l’evento per il calcio italiano è speciale. Tuttavia anche in queste occasioni i rumors sul calciomercato non si placano.

Le parole di Baldanzi

A Tuttosport però, il talento 20enne dell’Empoli, ha rimandato a data da destinarsi le voci esterne di mercato dichiarando su cosa è concentrato ad ora:

Io non mi tiro indietro quando c’è da sacrificarsi per la squadra, l’obiettivo era troppo grande, siamo stati i primi a raggiungere la finale. Ora vorremmo portare la Coppa a casa.

Queste le sue parole, felice per la prima finale di un mondiale U20 raggiunto dall’Italia. Il gioiello dell’Empoli è da tempo nel mirino del Milan, ma lui stesso ci tiene ad allontanare gli accostamenti di calciomercato: