Futuro Openda, si riapre la pista Milan? Annuncio ai tifosi del Lens

Lois Openda, attaccante del Lens e della nazionale Belga, accostato anche al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni regalandoci alcune novità sul suo futuro.

Il calciatore calciatore belga di origini congolesi si è soffermato a parlare del suo futuro durante un’intervista rilasciata ai microfoni de “L’Equipe“.

Openda, il pensiero ai tifosi del Lens

Durante l’intervista rilasciata al quotidiano francese, Openda ha voluto lasciar trasparire qualche novità sul suo futuro, rivolgendo un pensiero di affetto verso i tifosi del Lens.

“Al Lens ho vissuto una buona stagione. È inevitabile che i tifosi non vogliano vedermi partire, capisco il loro attaccamento e sarò sempre legato a questa società. Però non ho mai mancato di rispetto a nessuno”.

Le sue parole lasciano dunque spazio a diverse supposizioni: potrebbe riaprirsi la pista Milan? Si resta ancora in attesa di aggiornamenti ufficiali. Ciò che è certo è che un attaccante agile e scattante, dotato di un eccellente senso del gol, sarebbe fondamentale per ricostruire una rosa vincente in vista del prossimo campionato.

Openda ha suscitato grande interesse nel club rossonero e nei suoi tifosi; nonostante la sua giovane età, infatti, il giocatore belga ha dimostrato di essere un talento emergente nel calcio europeo e la sua presenza nel Milan potrebbe regalare una nuova dimensione all’attacco della squadra.