Guler al Milan? Arriva l’indizio dalla Turchia

Il tesoretto ottenuto dalla sempre più probabile cessione di Tonali al Newcastle aspetta solo di essere reinvestito. Gli occhi del Milan, insieme a quelli di mezza Europa calcistica, sono puntati sul giovanissimo talento turco. E quella clausola…

La nuova stellina del calcio turco ha incantato davvero tutti. Il trequartista classe 2005, all’occorrenza anche esterno destro, sembra essere il profilo perfetto per il Milan sotto tanti punti di vista. Prima di tutto andrebbe a colmare la partenza di Brahim Diaz, ritornato al Real Madrid dopo il prestito. Rinforzerebbe la trequarti rossonera, il reparto su cui più dagli altri mister Pioli ha insistito in questi anni. Infine, per il nuovo “algoritmo” del Moneyball, un profilo così giovane che può crescere ed essere rivenduto a una cifra maggiore è l’ideale.

Si avvicina Guler, vuole andar via dal Fenerbahce

Il più giovane calciatore ad aver mai esordito con la maglia del Fenerbahce in campionato ha ribadito la sua volontà di lasciare il club e provare il grande salto. Secondo quanto riferisce A Spor in Turchia, ieri c’è stato un lungo incontro, durato tre ore, tra Ali Koç, presidente del Fenerbahce, Arda Guler e il padre del calciatore. Durante questo vertice, il club gialloblu ha provato a convincere il giocatore a restare un altro anno, ma Guler ha confermato la sua volontà di voler andare via.

C’è una clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro che si è attivata perché il classe 2005 ha disputato più di 1500 minuti in questa stagione. Un cifra incredibilmente bassa, soprattutto se si parla di un talento così grande, e proprio per questo motivo che molti club sono sulle sue tracce.

Chi è Arda Guler, il Milan e mezza Europa sulle sue tracce

Il suo nome è sui taccuini degli scout più importanti da diversi mesi, un calciatore che rapisce chi lo guarda. Mancino, dotato di una grandissima creatività e di un’ottima visione di gioco. La sua qualità principale è però quella del dribbling: salta l’uomo con un a facilità impressionante. Sono tutti innamorati di lui, il Milan deve provare il gran colpo. Di motivi ce ne sono anche troppi.