Il Milan si gioca il jolly: così vuole convincere il bomber

I rossoneri non mollano la presa, continua il pressing sull’attaccante: è lui il profilo individuato dalla dirigenza del Milan per rinforzare il reparto offensivo: i prossimi giorni, saranno decisivi

Il calciomercato sta entrando nel vivo, le varie società sono al lavoro per la costruzione delle rose che prenderanno parte alla Serie A 2023-24: i raduni si avvicinano a grandi passi. Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a riscattare l’ultimo campionato deludente, vissuto tra troppi alti e bassi: chiuso al quarto posto anche grazie alla penalizzazione di 11 punti inflitta alla Juventus.

La rivoluzione nel board societario avvenuta qualche settimana ha modificato i piani di lavoro e ridisegnato le priorità di mercato: diversi profili seguiti dall’ex duo Maldini-Massara, sembrano non interessare Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani: Arnautovic del Bologna, su tutti

Il Milan è a conoscenza delle proprie qualità, ma sopratutto dei propri limiti: le seconde linee, nel corso della passata stagione, non hanno reso all’altezza, per esempio. Per migliorare i risultati ottenuti in questi anni e tornare rapidamente a lottare per il vertice, il Diavolo ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti: quelli di Olivier Giroud e Rafael Leao non possono bastare.

Il francese avrà un anno in più sulle spalle, il portoghese – fresco di rinnovo fino al 2028 – non può fare “tutto da solo”. L’apporto di Origi alla causa rossonera è stato deludente, Rebic sembra a fine ciclo: i vari Messias, Saelemaekers e De Ketelaere non possono essere considerati “veri attaccanti”. Il quadro è chiaro, il piano della dirigenza del Milan anche.

Il Milan sa come convincere l’attaccante

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia solo agli inizi, e chiuderà il 31 agosto, su quei calciatori in scadenza di contratto a fine giugno le società ci lavorano da diversi mesi: la possibilità di tesserare calciatori di qualità a parametro zero, è una delle operazioni che più ingolosisce le varie squadre. I cosìdetti parametri zero possono riverlarsi poi delle grandi “scommesse” e rivelazioni, sotto tutti i punti di vista.

Tra i tanti nomi di attaccanti accostati al Milan nell’ultimo periodo, uno in particolare ha realmente rubato l’occhio e l’attenzione della dirigenza: si tratta di Marcus Thuram. L’avventura del bomber classe 1997 al Borussia M’gladbach è arrivata al capolinea: dal 1 luglio sarà svincolato e potrà legarsi a qualsiasi club. Su di lui anche il pressing del Paris Saint Germain, ma il Diavolo ha individuato in lui il rinforzo perfetto per l’attacco.

Thuram, figlio di Lilian ex calciatore di Parma e Juventus, è un attaccante moderno, bravo sotto porta ma capace di giocare anche largo sulla fascia (preferibilmente quella sinistra): fisico, ma con una tecnica di base importante: il Milan non vuole lasciarselo sfuggire. Nel giro della nazionale francese, Thuram ora ha voglia di abbracciare un nuovo progetto che gli consenta, sopratutto, di giocare con continuità ad alti livelli.

Sarebbe questo il jolly che la dirigenza del Milan si starebbe giocando con il bomber francese per convincerlo a vestire rossonero: per lui, rispetto a Parigi, a Milano gli garantirebbero la titolarità, secondo quanto riportato da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport.