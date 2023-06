In Arabia Saudita per 40 milioni: Milan, sogno ancora sfumato

Un altro obiettivo del Milan targato Moncada-Furlani si allontana dai rossoneri: il centrocampista, che in passato è stato protagonista anche nella nostra Serie A, ha scelto la Saudi Pro League

La dirigenza del Milan, dopo aver chiuso quasi definitivamente il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle, è concentrato sul mercato in entrata. Diversi, i nomi accostati al club rossonero: la strategia del nuovo duo Moncada-Furlani inizia ad intravedersi.

I tifosi del Milan, però, al momento appaiono disorientati nonostante tutto. Nonostante le ultime 24 ore, che hanno visto il Diavolo sprintare per due-tre obiettivi importanti, sopratutto per la mediana: reparto in cui Pioli avrà più bisogno di ricambi e calciatori di qualità.

La partenza di Sandro Tonali ha lasciato il segno, è stato un fulmine a ciel sereno: che dopo i lampi Ibrahimovic e Maldini, hanno causato una vera e propria tempesta dalle parti di Milanello. Lì, il 10 luglio, la squadra si ritroverà er il classico raduno stagionale. Quello in cui tifosi, giocatori e società si amalgamano, si incontrano, si caricano in vista dell’annata che verrà.

Nel prossimo campionato, appunto, il Milan sa già che almeno nella parte iniziale, non potrà contare su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, infortunatosi nel derby d’andata di Champions League contro l’Inter, rimarrà fermo ai box per un po’. Per questi, ed altri, motivi la dirigenza ha scelto di affondare il colpo per Loftus Cheek, centrocampista del Chelsea classe 1996. Si allontana, quindi Seko Fofana, del Lens.

Milan, sfuma un obiettivo: va anche lui in Arabia

L’inglese, calcisticamente parlando, non si è mai allontanato da Londra. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, infatti, Loftus Cheek è sempre stato di proprietà del Chelsea. Per lui, in due occasioni, un prestito secco: al Crystal Palace e al Fulham. Due squadre di Londra, appunto. L’ex pupillo di Maurizio Sarri, che quando allenava i Blues fece vivere al calciatore la sua stagione migliore fin qui in carriera, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. La sua duttilità abbinata ad un fisico importante – è alto 191 cm – hanno portato il board societario del Milan a concretizzare l’interesse manifestato nel corso di questi mesi.

Un altro obiettivo per la mediana rossonera, accostato al Diavolo anche per un suo passato in Serie A, è Seko Fofana. L’ex Udinese, al Lens ormai da due stagioni, è definitivamente esploso nell’ultima annata in cui ha condotto i suoi fino ad un incredibile secondo posto. I francesi, per il suo cartellino, chiedono 40 milioni: cifra che è pronto a pagare l’Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo si allontana, quasi definitivamente. Competere con certe potenze economiche, al momento, è impossibile (non solo per le squadre italiane).