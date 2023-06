Milan, infortunio in nazionale per il giocatore: tifosi preoccupati

Non arrivano buone notizie dalla nazionale francese per il club rossonero, il giocatore è stato infatti costretto a fermarsi. Brutte notizie per il Milan.

A Milanello dunque non giungono buone notizie. Dalla Francia arriva la comunicazione che un giocatore fondamentale è stato costretto ad uno stop. Si tratta di Mike Maignan.

Si ferma Maignan in nazionale

Mike Maignan ha già vissuto un lungo periodo fuori dal campo nel corso di questa stagione, mancando tanto al Milan con la sua leadrship, e ora, dalla nazionale francese, non arrivano buone notizie. Secondo RMC Sport difatti il portiere rossonero avrebbe accusato un fastidio fisico durante l’allenamento con la sua nazionale francese. Quest’ultima impegnata nella preparazione in vista delle prossime partite di qualificazione agli europei.

Non si conosce ancora l’entità del danno e se sia grave o meno, il Milan però monitora la situazione sperando che non sia nulla grave per il portiere transalpino. Dunque in apprensione anche i tifosi rossoneri augurando il meglio a Magic Mike.