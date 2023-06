La più bella giocata di De Ketelaere: la fidanzata Jozefien Van de Velde in costume, fisico mozzafiato (FOTO)

La più bella giocata di Charles De Ketelaere in questa stagione riguarda senza dubbio la sua fidanza Jozefien: una bellezza mozzafiato

Charles De Ketelaere è stato l’acquisto di punta dell’estate 2022 del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno letteralmente puntato tutto sul trequartista belga. Un’operazione da oltre trenta milioni di euro dal Club Brugge, che però non ha prodotto i risultati sperati. E dunque, soltanto un assist in stagione per il giocatore finito in panchina nel corso della stagione. Pioli per tutto l’anno ha puntato su Brahim Diaz: pochissime giocate decisive da parte di De Ketelaere che sfiduciato non è riuscito ad affermarsi con serietà nel campionato italiano.

Ma se c’è una grande giocata di De Ketelaere in questa stagione, e c’è sicuramente, non si tratta dell’assist contro il Bologna a San Siro nel 3-1 finale. E nemmeno del disimpegno con il tacco proprio contro i rossoblù al Dall’Ara. Ma riguarda la fidanzata del trequartista belga, ovvero Jozefien Van de Velde.

La ‘lei’ di De Ketelaere si è messa in mostra sui social con un bellissimo post che la ritrae in costume mentre si rilassa prendendo il sole. Una bellissima ragazza che ha fatto perdere la testa al giocatore del Milan e perché no, magari gli darà una mano a uscire dal brutto periodo che sta vivendo in rossonero.

La fidanzata di De Ketelaere bellissima in costume

Jozefien Van de Velde si è mostrata con un costume due pezzi di colore verdi sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre 30 mila followers. La fidanzata di De Ketelaere si rilassa al Lago di Como e apprezza molto il Bel Paese: “Bella Italia”, con un cuore rosso che testimonia la gioia della ragazza di stare qui insieme al suo partner. La ragazza ha scelto di seguire il trequartista belga in Italia, anche se questo vuol dire rallentare un po’ gli studi in odontoiatria all’Università di Gent. I due fanno coppia fissa dai tempi delle scuole superiori e infatti hanno la stessa età, ovvero 22 anni.

Una magica storia d’amore quella tra Jozefien Van de Velde e Charles De Ketelaere. Per il trequartista belga la presenza della sua ragazza a Milano è fondamentale. E lei non manca occasione di mostrare il suo sostegno per il partner e i suoi apprezzamenti per l’Italia. E in costume è davvero bellissima, con occhiali da sole neri e una mano a coprire il volto. Una posa che mette in evidenza la spontaneità della ragazza.