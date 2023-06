Sgarbo Milan alla Lazio, occasione di mercato a parametro zero!

Nuove voci di mercato. Il mercato non dorme mai, e trova nelle ore notturne le sue sfaccettature più imprevedibili. Il Milan è a caccia di un attaccante, visto sia l’addio di Zlatan Ibrahimovic che il probabile addio dell’ex Eintracht Francoforte Ante Rebic.

E proprio nelle ultime ore, sembra sia trapelato un nuovo nome per quanto riguarda il possibile futuro del reparto offensivo rossonero. Il calciatore in questione milita nel nostro campionato, più precisamente nelle fila della Lazio: complice la spietata concorrenza di Ciro Immobile, il Milan potrebbe rappresentare per lui l’occasione per mettersi finalmente in gioco: il suo nome è Luka Romero.

Mercato Milan: suggestione Romero

Come riportato dal quotidiano sportivo iberico Relevo, la squadra mercato del Milan starebbe valutando, tra le tante suggestioni già note, anche il profilo dell’argentino classe 2004 di proprietà della Lazio. Il suo contratto andrà presto in scadenza. L’obiettivo sarebbe quindi quello di prelevarlo dai biancocelesti a parametro zero.

Occhio però alla concorrenza: su di lui aleggia l’interesse di alcuni club spagnoli.

Solo un indiscrezione o un reale interesse? Seguiranno sicuramente aggiornamenti sulla vicenda. D’altronde, la sessione di mercato è solo all’inizio.