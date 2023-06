Lukaku-Milan, molto più di una suggestione: è successo nelle ultime ore!

Quella che sembrava inizialmente solo una suggestione rischia di diventare sempre più concreta. Romelu Lukaku ed il Milan, ci sono passi in avanti. Cosa succede?

Con l’uscita di Tonali, il Milan avrà una grande disposizione di denaro da reinvestire. Molti nomi sul tavolo per rinforzare la squadra a centrocampo ma soprattutto in attacco. Romelu Lukaku, ex Inter di proprietà del Chelsea, è stato accostato di recente al club rossonero. Inizialmente pareva solo una suggestione ma ora sembra sempre più concreta.

Passi avanti per il belga: ci sono novità!

Lo sgarbo ad i cugini milanesi è in arrivo. C’è stato un primo movimento da parte del Milan per accaparrarsi Romelu Lukaku. Secondo TUTTO mercato WEB, nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra i dirigenti rossoneri e l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione.

Il belga spinge per restare all’Inter, club che gli ha sempre dato fiducia. Il Milan, però, ha un ottimo rapporto con la dirigenza del Chelsea. Tomori e Giroud sono i due ultimi acquisti dai Blues che lasciano intendere i buoni rapporti tra le due società.

Big Rom, nel caso decidesse di ridurre lo stipendio ed aprire all’ipotesi rossonera, potrebbe veramente arrivare alla corte di Pioli. In caso contrario la società stringerà per Marcus Thuram con cui già vi è una base d’accordo.

Ore di riflessione in casa Milan. Si penserà alla probabile uscita di Tonali e subito, con la grande cifra in arrivo dalla cessione, si reinvestirà nei buchi presenti in rosa. Probabili gli acquisti di un mediano per sostituire il centrocampista italiano, un trequartista, un’ala destra ed una punta.