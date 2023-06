Mercato Milan, offerta monstre per Maignan: da una big di Premier

Difeso il quarto posto in classifica, ora il Milan dovrà difendersi anche dalle possibili offerte di mercato ai suoi top player: uno su tutti Mike Maignan.

È notizia di oggi infatti, secondo Repubblica, l’avanzamento di un’offerta massiccia da parte del Chelsea nei confronti del portiere made in PSG. I Blues infatti necessiterebbero a tutti i costi di un portiere solido, dopo la stagione deludente del club che ha mostrato tutte le carenze tecniche dei due portieri Kepa Arrizabalaga ed Edouard Mendy.

La stagione di Maignan

Maignan dopo un inizio di stagione segnato dagli infortuni ha saputo riconfermarsi il grande talento che tutti conosciamo, conservando la sua nomea di uno tra i portieri più forti del mondo. Proprio per questo motivo non sarà di certo un’estate semplice per la dirigenza rossonera, che dovrà saper resistere alle cifre astronomiche che con ogni probabilità saranno proposte al club per il giocatore.

Per ora il francese si trova bene a Milanello, e starebbe già intavolando i discorsi per un suo possibile rinnovo coi rossoneri.