Maldini ricorda Berlusconi: “Nessuno sarà mai come te”

Il presidente più vincente della storia del Milan, il quinto a livello mondiale. 31 gli anni di presidenza nel club rossonero dal 1986 al 2017, per un totale di 29 trofei vinti. Silvio Berlusconi lascia un vuoto indelebile nel mondo del calcio, con tanti giocatori e allenatori che l’hanno ricordato con importanti parole ed omaggi. Uno di questi è stato Paolo Maldini, che è intervenuto sui social con parole d’affetto nei confronti del suo ex presidente.

Le parole dell’ex capitano rossonero

L’ex capitano del Milan Paolo Maldini ha voluto ricordare Silvio Berlusconi con un messaggio sui social: “Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te“.

Silvio Berlusconi

Parole importanti, quelle dello storico ex difensore rossonero, che ha avuto come presidente Berlusconi al Milan per 23 anni dal 1986 al 2009. Tanti i trofei vinti insieme da Maldini e dall’ex patron, per un palmares che risponde a ben 26 titoli a livello nazionale e internazionale. Sette Scudetti, cinque Supercoppe italiane, una Coppa Italia, cinque Coppe dei Campioni, cinque Supercoppe Uefa, due Coppe Intercontinentali ed un Mondiale per club.