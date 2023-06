Mbappè parla da grande fan del Milan, poi su Ibra e Berlusconi

Questa mattina La Gazzetta dello Sport regala emozioni ai tifosi rossoneri: in prima pagina l’annuncio dell’intervista rilasciata da Mbappè, all’interno della quale ha espresso il suo giudizio riguardo la squadra di Pioli e non solo.

Kylian Mbappé, punta di diamante del PSG, ha lasciato intendere durante un’intervista, rilasciata in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, la sua stima nei confronti dell’italiana rossonera, facendo trasparire la sua ammirazione per l’importanza storica del club ed per la sua grande tradizione.

Kylian Mbappé fa emozionare i rossoneri

Non si è infatti lasciato scappare l’occasione di esprimere il suo giudizio riguardo la recente finale di Champions, in cui la storica rivale del Milan è stata sconfitta dal Manchester City. Questo quanto rilasciato dal calciatore:

“Da fan del Milan è difficile parlare bene dell’Inter, ma l’hanno preparata bene mettendo in difficoltà il City. Si è decisa sui dettagli. Purtroppo il calcio è così, ma l’Inter deve essere contenta della prestazione, e complimenti al City“.

Successivamente ha colto l’occasione per ricordare amorevolmente Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno a causa della leucemia, e che, come ribadisce il giocatore, ha condotto alle stelle il grande Milan:

“Le mie condoglianze ai suoi familiari. È una grande perdita per tutto il calcio, è stato un Presidente emblematico che costruì il grande Milan che mi faceva sognare da bambino. Spero i tifosi gli renderanno un omaggio all’altezza“.

Infine, sempre sul versante Milan, il capitano del PSG ci ha tenuto a dire la sua anche per quanto riguarda Zlatan Ibrahimović, con il quale ha seguito a Parigi la finale del Roland Garros.