Melissa Satta, effetto vedo non vedo da impazzire: “Divina”, non puoi perdertela (FOTO)

Melissa Satta fa impazzire i suoi followers con una serie di scatti da urlo e infatti i commenti apprezzano la sua bellezza straordinaria

La showgirl e modella fa impazzire i suoi followers con una serie di bellissime foto pubblicate sul proprio profilo Instagram. Melissa Satta si distingue da sempre non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo essere fine e tagliente allo stesso tempo. La notorietà l’ha raggiunta a Striscia La Notizia, quando diventò velina nel telegiornale satirico di Antonio Ricci. Sono diverse le avventure televisive della Satta, soprattutto in programmi sportivi. Da Controcampo a Goal Deejay, passando per Tiki Taka, Quelli che il calcio e Sky Calcio Club.

Una serie di apparizioni che hanno fatto apprezzare molto la figura di Melissa Satta, sempre molto tagliente nei suoi giudizi anche quando si parla del Milan, la sua squadra del cuore. Grande ex di Christian Vieri, successivamente ha avuto una lunga relazione con Kevin Prince Boateng sfociata in un matrimonio e nella nascita di un figlio di nome Maddox Prince. I due hanno poi divorziato qualche anno fa e oggi la Satta popola i giornali di gossip italiani e internazionali per la sua relazione con Matteo Berrettini.

Il tennista italiano vive il peggior periodo della sua carriera e tanti haters hanno puntato il dito contro Melissa Satta e la loro relazione. La showgirl diverse volte si è difesa dagli attacchi subiti sui social e sui media.

Melissa Satta delizia i suoi fans: social impazziti

Melissa Satta oggi conduce stabilmente Goal Deejay, dove mostra i migliori gol della settimana del calcio europeo con una canzone in sottofondo. Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram sono da capogiro, che inquadrano la Satta in studio con un vestito che lascia poco spazio alle interpretazioni. Uno spacco da paura che mostra le forme della conduttrice, di colore nero come le scarpe aperte, e una parte di sopra che lascia scoperto il lato destro, sorretto soltanto dalla spallina sulla sinistra.

La Satta si contraddistingue negli studi televisivi sempre per i suoi outfit molto particolari e quello a Goal Deejay è indubbiamente uno dei più apprezzati. Sono tanti i commenti positivi da parte di uomini e donne che ne apprezzano la bellezza e con un po’ di goliardia elogiano anche Berrettini per la relazione che hanno i due. Alla faccia degli haters, quelli non mancano mai e non perdono occasione per denigrare la “divina” Melissa.