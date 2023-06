Esodo dei big dopo l’addio di Maldini? Le voci che spaventano i tifosi

Nella giornata di ieri è giunta l’ufficialità dell’addio di Paolo Maldini dal ruolo dirigenziale in casa Milan. Un clamoroso colpo di scena per tifosi e calciatori che non l’hanno presa bene. Questo addio potrebbe presto avere conseguenze sul mercato della squadra. Occhio al mercato perché alcuni big valutano l’addio, ecco chi.

Spogliatoio infelice, pronti a cambiare aria?

Secondo La Repubblica l’amministratore delegato Giorgio Furlani sarà subito chiamato ad affrontare le prime problematiche conseguenziali all’addio di Maldini. Gran parte dello spogliatoio è detta infelice.

Theo Hernandez e Rafael Leao sarebbero due dei tre indiziati secondo il quotidiano italiano. I due erano stati convinti recentemente al rinnovo da Paolo e, ora che ha detto addio ai rossoneri, non sembrano più così sicuri di voler rimanere. Il loro malumore potrà voler dire richieste di divorzio in arrivo, ma è ancora tutto da definire.

Mike Maignan

Il terzo nome lo riporta il Sun, noto quotidiano del Regno Unito. Mike Maignan sarebbe il terzo indiziato. Anche lui è tra i giocatori scontenti per la situazione venutasi a creare dopo l’allontanamento di Maldini. Il Chelsea era già sulle tracce del portiere ed adesso potrebbe approfittare della situazione per strapparlo al Milan.