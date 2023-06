Beffa di mercato per il Milan? L’Inter punta un obiettivo rossonero

Ruben Loftus-Cheek è sempre più in ottica Milano. Il centrocampista inglese è spesso stato nel mirino del d.s. nerazzurro Piero Ausilio ed ora è tornato alla carica. L’addio di Maldini e Massara in casa rossonera può ribaltare la situazione. Il centrocampista potrebbe allontanarsi dal Milan per accasarsi ai cugini dell’Inter.

Derby della Madonnina sul mercato!

Secondo La Gazzetta dello Sport Loftus-Cheek va considerato nuovamente in orbita nerazzurra, nonostante le trattative avviate con il Milan e le richieste di Sarri alla Lazio.

La società nerazzurra è chiamata a sostituire il partente Gagliardini e l’inglese sarebbe il primo indiziato. Dal canto suo, il Chelsea sarebbe interessato ad Onana (valutato almeno 60 milioni) e potrebbero pensare di inserirlo come contropartita per abbassare le pretese dell’Inter.

Ruben Loftus-Cheek

La squadra di Londra valuta il ventisettenne 20 milioni più bonus, nonostante un’annata non particolarmente brillante. La società vorrebbe venderlo comunque per sfoltire la rosa piena di acquisti di alto livello. Se non dovesse accasarsi a Milano, Ruben molto probabilmente lascerà comunque Londra trovando altre soluzioni .

Al momento la sfida più accesa resta tra Inter e Milan, anche se, se dovesse saltare in ottica nerazzurra, occhio a Frattesi del Sassuolo.