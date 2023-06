Mercato Milan, Openda favorito per l’attacco: un giocatore di Serie A lo insedia

Il Milan è pronto ad una mini rivoluzione in attacco per la prossima stagione. Negli ultimi giorni sono circolati i nomi di tanti attaccanti, il più caldo è quello di Openda ma a ruota seguono altri 2/3 calciatori molto noti alla Serie A.

Bologna FC v AC Monza – Serie A Marko Arnautovic

I nomi per l’attacco del Milan

Oltre il nome noto di Openda per l’attacco del Milan ci sono anche altri calciatori. Il primo è Marko Arnautovic in uscita dal Bologna e valutato circa 5 milioni, pista anch’essa calda visto che Massara e Maldini si sono già mossi per il calciatore. A riportarlo è Calciomercato.com.

Da non sottovalutare anche le ipotesi Scamacca e Morata con il primo leggermente più avanti del secondo visto che si potrebbe far sentire la voglia di tornare in Italia dopo una stagione complicata al West Ham.