Il Milan lavora al sostituto di Tonali, due nomi in lista: giocano in Serie A

Si alzano pressione e posta in palio in casa Milan. La situazione Tonali potrebbe stappare il mercato rossonero, facendo da ago della bilancia per la sessione estiva.

La giornata di mercato del Milan si fa calda. Dopo le indiscrezioni su Thuram e Guler, il focus torna su Sandro Tonali. L’entourage del centrocampista ha incontrato gli emissari del Newcastle ed ha poi parlato con la dirigenza rossonera per definire il da farsi. Infatti il Milan pensa di chiedere una cifra intorno ad 80 milioni di euro per il giocatore.

Tonali, 80 milioni e l’intreccio

La situazione che riguarda Tonali potrebbe sbloccare il mercato in entrata del Milan. Infatti, se il centrocampista fosse confermato come cessione eccellente, Moncada e Furlani potrebbe spendere il tesoretto da 80 milioni proprio per rinforzare il centrocampo rossonero.

L’idea del Milan, come riportata da Corriere.it, sarebbe quella di reinvestire immediatamente il capitale in arrivo dalla cessione di Tonali, puntando su due obiettivi: Milinkovic-Savic e Frattesi. Il Milan prenderebbe così due piccioni con una fava, trovando due giocatori di grande qualità e togliendoli alle dirette rivali, come Inter e Juventus.

Tuttavia bisogna ancora aspettare per capire quale sarà il futuro di Sandro Tonali in maglia rossonera. Infatti l’offerta arrivata al Milan è solamente di 60 milioni: troppo poco per il Diavolo. Inoltre la volontà del giocatore sarà fondamentale: Tonali può essere l’ago della bilancia del mercato rossonero.