Attenzione Milan, aumenta la concorrenza per un obiettivo a parametro zero

C’è diversa insofferenza attorno al Milan dopo l’esclusione di Paolo Maldini dalla dirigenza rossonera. Tuttavia la ruota continua a girare ed i rossoneri devono concentrarsi sul mercato, proprio uno dei temi che ha portato alla separazione con Maldini.

Tielemans, si complica la strada

Da ora in poi sarà il duo Moncada-Furlani ad avere un maggior potere per ciò che riguarda il mercato del Diavolo, con Pioli a fare da interlocutore. Uno degli obiettivi per la sessione estiva risponde al nome di Youri Tielemans, centrocampista belga in uscita dal Leicester.

Tuttavia il Diavolo dovrà lottare con la Roma per portare a Milano il talento belga. Tuttavia, come riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore si è inserita con forza una terza squadra: il Galatasaray. Inoltre i turchi hanno aperto il valzer delle trattative, portando all’attenzione di Tielemans un contratto fino al 2027.

FOTO: Pioli

Milan e Roma non posso fermarsi a guardare. Infatti i giallorossi hanno già parlato due volte con gli agenti del belga. Invece il Milan vorrebbe giocarsi la carta Moncada, scopritore del centrocampista.