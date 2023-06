Milan ancora beffato? L’Inter tenta un altro “scippo” a costo zero

È guerra di calciomercato tra Milan e Inter oramai. I due club senza esclusione di colpi si impongono sul mercato.

Per Inter e Milan è derby anche nel calciomercato. I due club milanesi sono in bagarre per poter arricchire le loro rispettive rose e gli obiettivi sono comuni. Il Milan ha visto sfumare Marcus Thuram, inizialmente, per il proprio attacco. Da tempo i rossoneri corteggiavano il giocatore francese ma, con uno sprint finale, i nerazzurri hanno avuto la meglio sulla scelta finale del giocatore. Ci sono ancora obiettivi comuni per le due squadre e sembra che l’Inter sia ancora pronta a dire la sua.

Il Milan vuole Romero, l’Inter si inserisce

È da giorni che il Milan ha puntato gli occhi anche sul talento argentino della Lazio: Luka Romero. Il fantasista, attualmente alla Lazio, andrà in scadenza con il club biancoceleste il prossimo 30 Giugno 2023.

Le strade del calciatore e del club dunque si divideranno e potrà lasciare il club a parametro zero libero di firmare per altri club e Milano sembra essere la città eletta per il suo futuro.

Un parametro zero intrigante per capacità ed età quello di Romero. Il classe 2002 è infatti capace di offrire un buon contributo su tutto il fronte offensivo e assieme al buon dribbling va a formare un notevole identikit per un club che punta soprattutto sui giovani talenti.

Il Milan quindi monitora il giocatore e avanza la propria trattativa ma ancora una volta l’Inter ha avuto modo di inserirsi ed avviare i contatti con l’entourage del giocatore. Difatti secondo quanto riportato da Gazzetta.it è stato Piero Ausilio, dirigente sportivo dell’Inter, ad inserirsi e avviare i contatti. Durante il suo viaggio a Londra difatti Piero Ausilio avrebbe avuto modo di incontrarsi con l’agente di Luka Romero, Fali Ramadani, e chiedere informazioni sul proprio assistito.

L’Inter tenta ancora lo sgarro al Milan e la storia potrebbe ripetersi ancora. Oltre Romero infatti Inter e Milan condividono lo stesso interesse anche per il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Il Milan inizierà nella prossima settimana la trattativa col centrocampista italiano ma sembra che anche qui l’Inter sia una meta assai gradita dal giocatore in questione.

Tra gli altri figura infine anche il nome di Romelu Lukaku. L’attaccante belga andrà in scadenza il prossimo 30 Giugno 2023 e il Milan sembrerebbe interessato a lui. Dunque non solo gli scontri in Serie A, in Europa e nelle coppe per Milan e Inter, ma anche sul calciomercato i due club sono pronti a sfidarsi per avere la meglio sull’altro.