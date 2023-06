Baldanzi resta nel mirino del Milan: il punto della situazione

Non solo Kamada nel mirino, il Milan continua ad attenzionare anche altri profili in vista della prossima stagione e ha messo gli occhi su Tommaso Baldanzi. La dirigenza di via Aldo Rossi ha infatti individuato nel classe 2003 l’identikit perfetto per la filosofia della squadra rossonera.

Occhi su Baldanzi per il centrocampo

Si punta a rafforzare la rosa in casa Milan e, con il sempre più probabile addio di Brahim Diaz che farebbe ritorno a Madrid, si è al lavoro per regalare a Pioli nuovi innesti. Il nome che viene accostato è quello di Baldanzi, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli. Alla sua prima annata in Serie A, il centrocampista si è messo in mostra alla guida di Paolo Zanetti a suon di prestazioni e gol. Quattro le reti stagionali per il classe 2003, sceso in campo in 27 occasioni tra campionato e Coppa Italia.

Costanza e intraprendenza solo alcune delle caratteristiche di Baldanzi, che ha fatto registrare rendimenti importanti tali da farlo finire sempre più nel mirino dei rossoneri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gioiellino toscano rappresenta il giusto identikit per il Milan. Baldanzi sta inoltre mettendosi in luce anche con l’Italia Under 20 al Mondiale, competizione dove ha trovato 2 gol e 2 assist.