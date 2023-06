Il Milan è a caccia di un esterno offensivo: fari puntati sul mancino italiano

Dopo gli addii clamorosi di Maldini e Massara, la società rossonera ha affidato le trattative di mercato ad un team guidato da Moncada. Al momento circolano diversi nomi in orbita Milan, soprattutto per il reparto offensivo. Nelle ultime ore è stato accostato un esterno della Serie A.

Il mercato del Milan in preparazione della rosa per la prossima stagione è iniziato tra le polemiche, con la tifoseria rossonera rimasta gelata per i clamorosi addii di Maldini e Massara. La società ha precisato come il mercato sia stato affidato ad un team di esperti, di cui ne è a capo Moncada.

Questo team sta lavorando per regalare a Pioli dei giocatori per il reparto offensivo che, attualmente, è quello su cui c’è bisogno di maggiori investimenti. In questi giorni circola la voce circa la possibile cessione di un esterno italiano, che è stato accostato a più club, tra cui lo stesso Milan.

Orsolini accostato al Milan: forte concorrenza per l’esterno del Bologna

Nelle ultime settimane Riccardo Orsolini è al centro di numerose voci di mercato. Difatti l’esterno italiano con molta probabilità lascerà il Bologna in questa finestra di mercato, visto che gli emiliani non vogliono perderlo a zero a giugno 2024. Sono molti i club interessati ad Orsolini, tra cui Lazio, Napoli, Fiorentina e Fenerbahce.

Nelle ultime ore, come riporta Sky Sport, oltre ai club già citati, si è registrato anche l’interesse del Milan, che deve inserire un giocatore nel reparto offensivo. Sicuramente non sarà facile assicurarsi Orsolini vista la tanta concorrenza, ma ad oggi resta un nome da tenere d’occhio anche in orbita Milan per questa sessione di mercato.