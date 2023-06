Milan, primi contatti per Frattesi: si accende il duello con l’Inter

Primi contatti col Sassuolo per Frattesi: entra nel vivo la trattativa dell’estate.

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle apre le porte del calciomercato in entrata del Milan. Il club di Via Aldo Rossi è chiamato ora a rinforzare il proprio centrocampo dopo l’importante plusvalenza per l’ex Brescia. Tanti i nomi accostati in vista della prossima stagione, tra questi quello di Frattesi, su cui però c’è anche l’Inter.

Frattesi, contatto Furlani-Carnevali: la situazione

Sulle tracce di Davide Frattesi ci sono le due milanesi, con un vero e proprio duello di mercato pronto ad accendersi. Il Milan per il post Tonali ha individuato nell’ex Sassuolo il profilo giusto per il centrocampo e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono importanti novità.

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali e quello rossonero Giorgio Furlani hanno infatti avviato i primi contatti per il centrocampista neroverde.

Dalla sua, l’Inter è tutt’altro che arrendevole e tiene vivi i dialoghi con la società emiliana. I nerazzurri avevano già un accordo per Frattesi sulla base di 35 milioni di euro con l’inserimento anche del giovane Mulattieri.