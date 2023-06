Il Milan guarda in Serie A: possibile scambio con Pobega

Idea di mercato dalla Serie A per il Milan: nella trattativa potrebbe finirci il cartellino del centrocampista italiano Tommaso Pobega.

Con l’addio di Sandro Tonali, diretto al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, il Milan ha una certa urgenza di acquistare un nuovo centrocampista per colmare il vuoto lasciato dalla cessione del numero 8 rossonero.

Tra i vari nomi seguiti da Geoffrey Monaca e Giorgio Furlani c’è anche quello di Morten Hjulmand, centrocampista classe ’99 del Lecce. Il danese è stato una delle rivelazioni dell’ultima stagione, nonché tra i protagonisti della salvezza del club pugliese e ora è finito nel mirino di diversi top club sia italiani che europei.

Milan, Hjulmand è un obiettivo: le richieste del Lecce

Oltre ai vari Kamada, Frattesi, Baldanzi, Reijnders e Yusuf Musah, il Milan quindi valuta con attenzione anche Hjulmand.

“Non ha limiti, può giocare in qualsiasi top club mondiale. E lo dico perché ci credo veramente. Per lui chiediamo una cifra importante“.

Queste le parole rilasciate ieri da Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, a testimonianza quindi dell’importanza del giocatore e dei forti interessamenti giunti da altri club.

Alte le pretese del Lecce per il suo capitano, valutato per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Il Milan è spettatore interessato e, in un’eventuale trattativa, potrebbe includere Tommaso Pobega, giocatore che piace molto ai salentini. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.

Su Morten Hjulmand non mancano di certo le pretendenti in Italia, con la Fiorentina che segue con attenzione la vicenda. La trattativa per il centrocampista è legata a Sofyan Amrabat e può entrare nel vivo in caso di una cessione del marocchino. La volontà di quest’ultimo sarebbe quella di lasciare la viola in questa finestra di calciomercato, situazione che quindi aprirebbe di conseguenza importanti spiragli.

I numeri e le caratteristiche di Morten Hjulmand

Mediano di sostanza, ma dotato di un’importante visione di gioco, intelligenza tattica e fisicità, Hjulmand si sposerebbe al meglio nel collaudato 4-2-3-1 di Pioli.

Con la cessione di Tonali e l’indisponibilità di Bennacer, che dovrebbe tornare arruolabile nel 2024, il classe ’99 rappresenterebbe un innesto di fondamentale importanza.

Sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Nell’ultima annata a Lecce, il giocatore danese si è consacrato risultando uno dei punti fermi del centrocampo di Baroni. 36 le presenze stagionali tra campionato e Coppa, con 4 assist messi a referto.

Arrivato dagli austriaci dell’Admira nel gennaio 2020, Hjulmand ha subito sfiorato la promozione in Serie A con i giallorossi perdendo la finale playoff col Venezia, conquistandola poi un anno dopo.

Il centrocampista vanta 95 presenze totali con la maglia dei salentini e 9 assist. Lo scorso marzo inoltre, per lui è arrivata la prima convocazione con la nazionale della Danimarca in occasione delle gare di qualificazione agli Europei.