Colombo e non solo, altri due rossoneri verso il prestito in Serie A!

Alcuni giovani rossoneri non troveranno spazio in prima squadra nella prossima stagione. Per Colombo ed altri si aprono le porte del prestito. Su di loro un club di A!

Alcuni giovani rossoneri sono già pronti per partire. Non troveranno spazio in prima squadra nella prossima stagione e dovranno “farsi le ossa” in qualche altro club di bassa classifica per poter ritornare pronti a giocarsi una maglia da titolari. Su di loro si è mosso un club di Serie A che proverà a prenderli tutti.

Tre giovani verso un nuovo prestito!

I rossoneri vedrebbero di buon occhio l’idea di farli maturare per un’altra stagione in Serie A. Gli indiziati sono Lorenzo Colombo (di ritorno dal Lecce), Daniel Maldini (dallo Spezia) e Marco Brescianini (dal Cosenza). I 3 giocano in ruoli molto diversi tra loro: in ordine attacco, trequarti e mediana.

Fresco di promozione dalla Serie B, il Frosinone si è subito messo alla ricerca di giocatori per rinforzare la rosa del futuro allenatore Eusebio Di Francesco. Secondo Tuttomercatoweb.com, il ds Guido Angelozzi ha già messo gli occhi sui tre giovani promettenti del Milan e li vorrebbe in prestito.

Le parti si incontreranno in futuro, adesso il Milan ha questioni più importanti da trattare (come l’uscita di Tonali ed il suo rimpiazzo). Subito dopo la società si muoverà per piazzare questi giovani e farli crescere ancora un anno in Serie A. Il Frosinone è pronto ad accoglierli ed i rossoneri sono pronti a lasciarli andare per almeno un altro anno.