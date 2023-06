Milan, colpo definitivamente sfumato: ufficialità improvvisa

Nulla da fare per il Milan, è sfumato il colpo: è arrivata l’ufficialità all’improvviso, ha rinnovato a sorpresa

Il calciomercato del Milan in questi giorni è molto caldo, sia per i movimenti in entrata che per i movimenti in uscita. La notizia delle ultime ore è sicuramente la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, cifra irrinunciabile per il Milan vista la situazione attuale. La cessione ha generato molta delusione da parte dei tifosi che si sono riversati in massa sui social per criticare la scelta di carriera e di vita del centrocampista, che aveva giurato amore eterno alla maglia rossonera.

Oltre a questo affare in uscita, nelle ultime ore sembra essere sfumato un altro colpo in entrata, ovvero quello che avrebbe portato Marcus Thuram al Milan a parametro zero. Il calciatore sembra aver scelto invece i rivali dell’Inter e con ogni probabilità nella prossima stagione giocherà con la maglia nerazzurra, sfidando il Milan da avversario. Purtroppo però, non è l’ultima delusione di mercato per i tifosi rossoneri, che hanno visto sfumare ufficialmente la possibilità di un altro colpo, visto che è arrivata la notizia di mercato ufficiale.

Calciomercato Milan, ufficialità improvvisa: colpo sfumato

Uno dei nomi più importanti che erano stati trattati dal Milan per rinforzare il centrocampo è certamente quello di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo del Real Madrid. Il centrocampista però resterà ancora a lungo alla corte di Carlo Ancelotti, visto che ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027 e dunque non potrà arrivare a vestire la maglia rossonera a parametro zero. Il giocatore spagnolo quest’anno ha racimolato complessivamente 46 presenze in tutte le competizioni, sebbene con un totale di soli 1939′ giocati, conditi da un solo gol e ben 9 assist in tutte le competizioni.

Il giocatore, prima del terremoto nella dirigenza del Milan che ha portato all’allontanamento di Paolo Maldini e Ricky Massara dal ruolo di uomini mercato sembrava molto vicino a vestire la maglia rossonera. Dopo questo ribaltone nella dirigenza però la pista che portava alla possibilità di un suo arrivo a parametro zero si era raffreddata e con l’annuncio ufficiale del suo rinnovo con le Merengues è definitivamente sfumata.

Fondamentale nella scelta del calciatore di rinnovare è stata la presenza di Carlo Ancelotti, che gli ha garantito maggiore centralità e minutaggio nel Real Madrid nel corso della prossima stagione. Il Milan dovrà dunque virare su altri profili per riuscire a rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.