A parlare del futuro di De Ketelaere è stato l’agente De Mul, che ha evidenziato la volontà del Milan.

Al suo primo anno in Italia non ha di certo rispettato le aspettative e, molto probabilmente, il salto dal campionato belga alla Serie A ha fatto la differenza. Charles De Ketelaere ha chiuso la sua prima annata al Milan a secco di gol, ma l’intenzione dei rossoneri è quella di puntare ancora su di lui. A tal proposito è infatti intervenuto l’agente del giocatore, Tom De Mul che ha parlato ai giornali belgi.

Futuro di De Ketelaere, le parole dell’agente

“Il Milan crede ancora in lui al 100%. Paolo Maldini era un grande sostenitore, ma il suo sostituto è il capo scout che l’ha aiutato a far passare il suo trasferimento. Charles non è il primo che ha bisogno di periodo di adattamento in un top club”. Questo quanto dichiarato dall’agente di De Ketelaere, Tom De Mul, al quotidiano belga. Parole importanti che hanno evidenziato come ci sia la volontà di puntare sull’ex Brugge nonostante l’addio di Maldini.