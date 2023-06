Milan, da Colombo a Maldini: che succede ai prestiti rossoneri?

Per il Milan la stagione 2023/24 partirà il 10 luglio. L’intero gruppo squadra si riunirà a Milanello per dare il via alla nuova annata, in cui torneranno anche diversi giocatori di rientro dal prestito, ma per alcuni il rientro sarà soltanto temporaneo.

A bocce ferme il Milan si prepara ad affrontare un estate in cui saranno richiesti numerosi colpi in entrata, ma anche in uscita, per rinforzare l’organico. La nuova stagione aprirà i battenti il 10 luglio in quel di Milanello e l’obiettivo della dirigenza è mettere una rosa competitiva nelle mani di mister Pioli.

Al ritrovo della squadra rossonera saranno presenti anche alcuni calciatori di rientro dai prestiti in giro per l’Italia. Tra coloro che torneranno alla casa madre spiccano Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Mattia Caldara.

Milan, capitolo prestiti: chi resta e chi va in casa rossonera

Per quanto riguarda il figlio d’arte il destino appare lontano da Milano. L’ex Spezia potrebbe infatti essere protagonista di un nuovo prestito o, visto il divorzio della società con papà Paolo, essere addirittura ceduto a titolo definitivo.

Discorso totalmente diverso va fatto su Colombo. In giornata è arrivata l’ufficialità: il Lecce eserciterà il riscatto ma sarà il Diavolo a riaccogliere il giovane attaccante per una differenza di 500mila euro. Non è da escludere la pista che porta alla permanenza. Maggiori dettagli si avranno a seguito dell’Europeo under 21, che vedrà il centravanti protagonista con gli azzurrini.

Infine, chi lascerà di certo Milanello sarà Caldara: dopo l’avventura allo Spezia avanza l’opzione della risoluzione contrattuale, ad un anno dalla scadenza del contratto.