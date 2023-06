Milan-Guler, si studia la mossa vincente: sul piatto due contropartite

Il Milan continua ad insistere per Arda Guler. Il gioiellino del Fenerbahce è richiestissimo in giro per l’Europa e i rossoneri vogliono giocare d’anticipo per aggirare la clausola da 17 milioni.

Arda Guler a tutti i costi. Il talento turco rimane al vertice dei desideri del Milan per questa sessione di mercato. I rossoneri non vogliono lasciarsi sfuggire un talento così puro, già nel giro della Nazionale a soli 18 anni. In poche parole un giovane dal sicuro avvenire.

Il trequartista del Fenerbahce rappresenterebbe il profilo perfetto per rimpiazzare Brahim Díaz, in attesa della definizione riguardante l’affare Kamada. Sul classe 2005 è vivo l’interesse di Real Madrid, Barcellona e Liverpool: ecco perché il Diavolo si dovrà affrettare per accaparrarsi Guler.

Calciomercato Milan, Arda Guler nel mirino: la strategia per aggirare la clausola

Chiunque busserà alla porta del club turco per richiedere il numero 10 dovrà pagare la clausola fissata a 17 milioni. Una cifra che la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe investire, ma c’è dell’altro.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, i piani alti rossoneri stanno riflettendo su una strategia alternativa per arrivare al trequartista: l’ipotesi in auge è una possibile doppia contropartita. I gialloblu di Istanbul si sono detti interessati ad Origi e Rebic, i quali potrebbero essere inseriti nella trattativa.

Una strada che potrebbe essere vantaggiosa specialmente per il Milan in modo da abbassare o addirittura annullare la richiesta del Fenerbahce.