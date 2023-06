Lukaku-Milan, c’è la decisione del calciatore sulla trattativa

Il calciatore ha scelto dopo l’interesse del Milan per lui.

Con l’imminente addio di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan punterà a rinforzare la rosa a centrocampo ma non solo. Anche l’attacco è il reparto che necessita di qualche accorgimento, soprattutto dopo gli addii di Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic.

Lukaku, decisione sul Milan

Qualche giorno fa le voci di Lukaku in rossonero, ma a SkySport24 sono stati perentori nel spegnere le indiscrezioni.

“Lukaku al Milan non ci va”. Questo quanto sottolineato dai giornalisti dell’emittente satellitare riguardo la notizia uscita lanciata lunedì sera da La Gazzetta dello Sport. Gli stessi, hanno fatto il punto della situazione evidenziando come potrebbe esserci stato un dialogo tra la proprietà rossonera e quella del Chelsea. È indubbio come l’intenzione del club inglese sia quella stavolta di cedere a titolo definitivo l’attaccante belga, senza intavolare trattative con prestiti. Da considerare però c’è l’importante volontà di Romelu Lukaku, che vuole l’Inter e non i rossoneri.