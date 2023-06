Milan, Origi verso la cessione: la situazione legata al belga

In casa Milan si continua a lavorare sul mercato in entrata, con Kamada che resta sempre un importante obiettivo, ma si punta anche a sfoltire la rosa. In seguito agli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, sarà compito di Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Stefano Pioli gestire il calciomercato. Il club rossonero è al lavoro sul fronte uscite e ha quindi tra gli obiettivi, quello di cedere qualche esubero.

Milan, Origi è cedibile: si attendono sviluppi di mercato

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milanello quest’estate c’è Divock Origi. Questo, quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con l’attaccante che non ha rispettato le attese e sembra essere sul piede di partenza. Una stagione deludente quella del belga, che ha siglato appena due reti contro Monza e Sassuolo, senza dare un importante contributo e apporto alla squadra. 36 invece le presenze tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana.

Come ha sottolineato la ‘rosea’, il profilo internazionale di Origi per il Milan è pesato solamente sotto l’aspetto contrattuale. Arrivato dal Liverpool nell’estate 2022, il classe ’95 è tra i più pagati della squadra (4 milioni di euro netti) ed è legato alla società rossonera con un contratto fino al 30 giugno 2026. Il Milan punta a trovare una destinazione per il suo attaccante, magari sperando in qualche interessamento dal mercato turco. Divock Origi ha deluso le aspettative al suo primo anno in Italia e, dovesse quindi arrivare l’offerta giusta, saluterebbe il club di via Aldo Rossi non senza troppi rimpianti.