Il Milan non resta a guardare: pronto l’assalto per il centrocampista italiano

L’improvvisa probabile cessione di Tonali al Newcastle crea un voragine nel centrocampo del Milan. I rossoneri preparano l’assalto al calciatore italiano: su di lui tanti top club italiani ed europei.

“Tonali sempre più icona del Milan” si diceva fino allo scorso settembre, quando aveva appena rinnovato il suo contratto con i rossoneri. Ora, però, la situazione è completamente diversa. La politica della società è cambiata dopo l’addio della coppia Maldini-Massara: nessuno incedibile di fronte ad alte offerte. L’era del “Moneyball” milanista ha ufficialmente inizio. L’offerta irrinunciabile è arrivata dal Newcastle, circa 70 milioni di euro, Sandro Tonali ha già le valigie in mano. La sfida sarà vincere la folta concorrenza per il sostituto.

Calciomercato Milan, assalto a Frattesi per il post Tonali

Tonali si conferma specialista degli assist. La sua cessione libera un posto a centrocampo e il Milan non resta a guardare. Frattesi sembrava promesso sposo dell’Inter, ora è tutto in discussione. Per il Corriere dello Sport il Milan è improvvisamente in vantaggio per acquistarlo.

A comandare le operazioni è sempre il Sassuolo. La volontà era quella di scatenare un’asta e c’è riuscito. Il centrocampista italiano fa gola a molti club, sicuro partirà. Sembra essere il perfetto sostituto di Tonali, vedremo come si evolverà la situazione.