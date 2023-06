Milan, un’altra beffa: il bomber preferisce la Roma

Non solo Ndicka, altra beffa per il Milan in tema mercato: anche l’attaccante preferisce la Roma

Dopo gli scioccanti quanto inaspettati addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan di Gerry Cardinale vuole ritornare in carreggiata sul tema mercato per non perdere ulteriori occasioni di mercato. Sfumato già un obiettivo per la difesa – Ndicka firmerà con la Roma – la proprietà rossonera potrebbe dover spuntare un altro nome dalla lista dei profili individuati per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante classe ’99 del West Ham, che rappresenta una delle idee più concrete per l’attacco del Milan, alla ricerca di un centravanti che possa garantire almeno 20 gol a stagione (e far rifiatare Olivier Giroud).

Scamacca-Milan, sfuma il colpo? L’attaccante vuole la Roma!

Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, la priorità del giocatore è quella di tornare alla Roma. L’attaccante, che ha trascorso anni importanti in giallorosso nel settore giovanile prima di andare in Olanda, è molto legato alla squadra capitolina e la preferisce quindi al Milan. I tempi della trattativa però non sono ancora particolarmente maturi, viste e considerate le altre esigenze di José Mourinho, e per questo motivo non è da escludere un colpo di scena nella trattativa.

Il tecnico portoghese, però, è alla ricerca di un numero 9 che possa alternarsi con Belotti e che non faccia rimpiangere l’assenza dell’infortunato Tammy Abraham. Scamacca si sta riprendendo dall’intervento al ginocchio di metà aprile che non gli ha permesso di essere in campo nella finale di Conference League contro la Fiorentina – vinta dagli inglesi 2-1 grazie al gol di Bowen. Ma in realtà per lui è stata una stagione molto complicata con pochissime presenze soprattutto nella seconda parte dell’anno.

Il Milan ha preso atto dell’eventuale decisione definitiva del calciatore e non vorrebbe farsi cogliere impreparato. Sono diverse le alternative che intrigano la proprietà rossonera: da Wahi a Balogun, passando per Marcus Thuram e Dallinga del Tolosa, ultimo nome accostato al club in ordine cronologico. Una cosa è certa: l’attaccante è per Stefano Pioli una priorità, come ha ribadito alla fine dello scorso campionato. Ma adesso Maldini e Massara non ci sono più e la proprietà ha ribadito la volontà di puntare su giovani sconosciuti da far crescere e poi rivendere in futuro: riusciranno queste premesse a soddisfare le richieste dell’allenatore? Difficile, molto difficile. Ma non impossibile.