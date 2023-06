Il Milan continua a seguire Guler, il padre blocca l’affare? Cosa filtra

Un talento del Fenerbache sul taccuino di Moncada: Milan ecco il trequartista. Dalla Turchia il possibile sostituto di Brahim Diaz

Siamo al 20 di Giugno e tra i vari rumors che stanno animando il mercato rossonero, c’è anche quello legato ad un talento offensivo della Süper Lig (campionato turco). Tra giocate da urlo e gol inverosimili, stiamo parlando del turco Arda Guler.

Su di lui si è espressa la procuratrice di fama mondiale Rafaela Pimenta che ai microfoni di Calciomercato.com ha detto:

“Per me è un talento, dove va segna e fa il fenomeno, è un piacere vederlo. Ma dovete chiedere al Milan“.

Ultima parte che meriterebbe un approfondimento, con la procuratrice che svela un retroscena legato all’interesse dei rossoneri, ma ci sarà di più?

Ieri sera nell’ultima delle sue apparizioni ha allietato i presenti del Samsun Stadium con un gol nel 2 a 0 della Turchia contro il Galles, l’ennesima prestazione nella quale è riuscito a dare saggio del proprio talento prematuro.

L’ostacolo procuratore

Il vero problema a frenare le ambizioni rossonere di accordo col giocatore stanno tutte nel procuratore, non si tratta della Pimenta ma bensì del padre.

Arda è probabilmente il “pezzo grosso” scelto da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per il ruolo di trequartista ma le difficoltà non mancano per la concorrenza e una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro che il Fenerbahce sta provando a cancellare o aumentare trattando il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025.

La vera difficoltà del Milan sta nel fatto che secondo la stampa turca Arda Guler e il papà non vorrebbero esercitare la clausola rescissoria in segno di riconoscenza al Fenerbache, ma preferirebbero consentire al club di incassare una cifra superiore.

Questo scompigliando i piani rossoneri e di altri club in corsa per il calciatore.

Anche Romero tra i papabili

Il Milan nel frattempo si è mosso su altre piste e ha praticamente nelle mani un altro profilo da inserire nel proprio scacchiere.

Luka Romero, 18enne argentino libero dopo la scadenza del contratto con la Lazio e seguito da Fali Ramadani con cui i rossoneri hanno un conto aperto anche per la questione Ante Rebic.

Per Calciomercato.com il Milan e l’entourage di Romero intanto hanno raggiunto un accordo di massima sulle cifre dell’eventuale contratto per concludere il discorso del passaggio in maglia rossonera nel minor tempo possibile.

Dunque a meno di ribaltoni Romero potrebbe essere presto un nuovo giocatore del Milan.