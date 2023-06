Thiaw a sorpresa sull’esordio al Milan: “Non è stato difficile”

In un’intervista concessa alla Bild, Malick Thiaw ha commentato la sua prima stagione al Milan:

“Non è stato così difficile l’inizio al Milan perché non mi aspettavo di giocare subito arrivando dallo Schalke ai Campioni d’Italia. Ma sono molto contento della mia crescita. Sono incredibilmente grato al club per avermi dato questa possibilità“.