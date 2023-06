Il Milan è a un passo da Thuram: la data della decisione definitiva del francese

L’ormai ex attaccante del Borussia Mönchengladbach, sembra aver scelto la sua futura squadra. Lipsia e PSG rappresentano un forte concorrenza, ma in casa Milan c’è ottimismo.

Marcus Thuram nelle ultime settimane è stato il primo obiettivo del Milan per l’attacco. Arriverebbe a parametro zero, con un ingaggio di circa 5 milioni di euro. Nonostante le voci delle ultime ore di un interessamento per Lukaku, i rossoneri non vogliono lasciarsi sfuggire questa opportunità. Le sensazioni sono positive, ma il calciomercato nasconde mille insidie. Un arrivo non esclude l’altro, situazione da monitorare.

Thuram Milan, risposta entro domani

Il Diavolo sogna la coppia di velocisti con Leao, c’è ottimismo per la chiusura dell’affare. La sensazione a Milano è che il figlio d’arte di Lilian abbia scelto il rossonero. Scelta di personalità dell’attaccante francese, che avrebbe rifiutato offerte più importanti a livello economico.

Il PSG offriva di più, ma con il probabile arrivo in panchina di Luis Enrique sembra essersi defilato. Secondo la Gazzetta dello Sport la risposta definitiva arriverà domani. I tifosi attendono.