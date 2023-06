ULTIM’ORA – Terminato l’incontro tra Newcastle e Tonali: affare in chiusura?

La trattativa tra il Milan ed il Newcastle è più accesa che mai. C’è l’incontro decisivo, siamo ormai alle fasi finali. Tonali verso l’addio.

Milan e Newcastle si sono incontrati in giornata per discutere degli ultimi dettagli. I negoziati per Sandro Tonali ai Magpies è entrata nel vivo negli ultimi giorni e sembra già in una fase molto avanzata. A che punto è la trattativa?

Tonali-Newcastle, ci siamo!

Si è conclusa di recente la discussione avvenuta oggi tra le due società. L’incontro è avvenuto a Milano nelle ultime ore ed ha portato ad una fase sempre più avanzata.

Secondo Fabrizio Romano c’è l’accordo totale tra le parti. Il tutto può ritenersi finalizzato e concluso. Ultimi controlli da parte delle due società ed è già tempo dello scambio dei documenti che avverrà nelle prossime ore.

È terminato anche l’incontro tra Giuseppe Riso, agente del calciatore, e Steve Nickson, uomo mercato del Newcastle. Il centrocampista italiano sosterrà le visite mediche direttamente dalla Romania nel ritiro della nazionale azzurra Under 21.

Tutto fatto dunque. Sandro Tonali sarà un nuovo giocatore dei Magpies. Si attende solamente l’ufficialità, ma ormai è tutto deciso da parte di tutte le parti in gioco. Sarà addio al Milan.