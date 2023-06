Milan-Verona, la decisione su Brahim Diaz: le formazioni ufficiali

Last dance in stagione per il Milan. Last dance in rossonero per Zlatan Ibrahimovic. La stagione non ha seguito il cammino che il Milan e Zlatan avrebbero voluto, ma il ritorno in rossonero di Ibracadabra ha sicuramente giovato al processo di modernizzazione del Diavolo. Infatti lo Scudetto è tornato rossonero ed il Milan è tornato a godere delle stelle che più gli si addicono: quelle del martedì e del mercoledì notte.

Milan-Verona, le ufficiali

I ragazzi di Pioli hanno poco da chiedere a quest’ultima giornata di Serie A, mentre il Verona si gioca tutto negli ultimi 90′ della stagione. Infatti i rossoneri sono già aritmeticamente qualificati per la prossima Champions League, mentre il Verona deve assolutamente vincere per provare a salvarsi a discapito dello Spezia.

FOTO: Ibrahimovic

Dunque sarà una serata ricca di emozioni, a prescindere da che lato la si guardi. L’addio di Ibrahimovic e la lotta salvezza del Verona viaggiano così sullo stesso binario emotivo, per lo meno in questa serata. Il Milan scenderà in campo con una formazione quasi interamente titolare, così come il Verona che deve lanciare il cuore oltre l’ostacolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Djuric