Ultima di Serie A, un solo ballottaggio per Pioli: la probabile formazione

Il Milan, ormai qualificato in Champions League, cerca l’ultima vittoria della stagione contro un Verona che tenterà il tutto per tutto per non retrocedere in Serie B.

Le formazioni sembrano chiare sul tavolo degli allenatori ma Pioli ha ancora un dubbio da risolvere per la gara contro gli scaligeri. Il nodo che resta da sciogliere è quello che interessa De Ketelaere e Brahim Diaz. Il belga non ha mai trovato la forma in tutta la stagione e oggi potrebbe essere l’ultima possibilità prima della pausa estiva; Diaz invece potrebbe giocare la sua ultima gara in rossonero, essendo sempre più vicino al suo ritorno al Real Madrid.

La scelta di Pioli

Stefano Pioli con ogni probabilità schiererà Brahim Diaz a discapito di un De Ketelaere mai tangibile quest’anno, permettendo così allo spagnolo di giocare la sua ultima gara con la maglia del Milan.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

VERONA (3-4-2-1) Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Sulemana, Abildgaard, Depaoli; Tameze, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni.