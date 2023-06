Morte Berlusconi, arriva il cordoglio del club: il comunicato ufficiale

Pochi minuti fa è arrivata la notizia, Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni. Il presidente del Monza, nonché leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, era tornato in ospedale lo scorso venerdì e le condizioni si sono aggravate in mattinata tanto da far precipitare la situazione.

Silvio Berlusconi muore all’età di 86 anni.

Il Milan non ha esitato a pubblicare un comunicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, per salutare l’uomo che ha fatto la storia dei rossoneri con la vittoria di 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe intercontinentali e 1 Mondiale per club.

Di seguito il comunicato sul profilo Twitter ufficiale AC Milan: