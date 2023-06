Napoli-Milan, De Laurentiis torna sul match del Maradona: “Mi ha lasciato sconvolto!”

La stagione del Milan è terminata con la vittoria per 3-1 maturata in quel di San Siro contro l’Hellas Verona, in quella che è stata l’ultima partita della travagliata annata rossonera.

Nel corso della scorsa Serie A il Milan si è anche però tolto lo sfizio di vincere contro i futuri campioni d’Italia del Napoli con un netto 0-4 in quel dello stadio Diego Armando Maradona.

A proposito di quella partita ha parlato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis durante la presentazione del ritiro dei partenopei a Castel di Sangro.

De Laurentiis torna su Napoli Milan, le sue parole

Queste sono state le sue parole:

“A me non ha dato molto fastidio la partita di Champions a Milano o a Napoli, mi ha dato molto fastidio in campionato, giocata pochi giorni prima e persa così malamente, quella mi ha sconcertato, non puoi essere il Napoli che fa quel campionato e poi perdere contro una squadra abbordabilissima che in campionato ha fatto molti meno punti di noi e poi è uscita con l’Inter. Nel doppio confronto di Champions ci possono essere state sviste arbitrali e del Var, c’è anche la pecca di aver sbagliato un rigore. A me la partita del campionato mi ha sconvolto, lasciato inebetito. Ma che ci può stare? Ma stiamo scherzando? Non ci può né ci deve stare.

Io ancora ci ripenso. La peggiore vissuta in diciotto anni. Mi dicono: si poteva perdere per non fargli capire niente. Ebbene, si poteva perdere allora 0-1”.

Andrea Mariotti