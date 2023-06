Piace al Milan, ma si inserisce un club di Premier League!

Il Milan dovrà rimpiazzare Tonali che ormai è andato al Newcastle. Su un obiettivo dei rossoneri irrompe un club di Premier League.

L’addio di Sandro Tonali obbliga il Milan ad intervenire urgentemente sul reparto di centrocampo. Seppur la dirigenza abbia già messo al segno il colpo Loftus-Cheek, dovrà effettuare altri acquisti vista la lunga assenza di Bennacer.

Inoltre c’è stato anche l’addio di Brahim Diaz, e dunque ci sarà un lavoro duro da svolgere per i dirigenti rossoneri. Su un obiettivo del Milan per il centrocampo c’è stata l’irruzione di un club di Premier che è pronto ad acquistarlo.

Il West Ham sfida il Milan per Reijnders

Il Milan è al lavoro per assicurarsi Reijnders con la quale c’è già l’accordo, a differenza da quello col suo club. Difatti c’è ancora distanza tra Milan ad AZ per quanto riguarda le cifre per il trasferimento del centrocampista in rossonero. Proprio per questo motivo, c’è stato l’inserimento di un club di Premier.

Stando a quanto riporta Sportitalia, il West Ham si sarebbe inserito nella corsa per Reijnders, e starebbe provando ad anticipare il Milan. Dunque il Milan dovrà accelerare la trattativa con l’AZ se vorrà assicurarsi le prestazioni di Reijnders ed evitare la beffa come avvenuto con Marcus Thuram.