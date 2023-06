Verso Milan-Verona, chance dal primo minuto per De Ketelaere? Le probabili formazioni

Stefano Pioli ha risolto gli ultimi dubbi di formazione in occasione della partita di questa sera contro l’Hellas Verona, che si gioca la permanenza in Serie A.

Alle 20,45, in un San Siro gremito di tifosi rossoneri (si va verso il sold out), terminerà ufficialmente l’altalenante stagione 2022/2023 del Milan: spesso deludente in campionato, ma suggellata comunque da un ritorno ad alti livelli in Europa, come certificato dal raggiungimento delle semifinali di Champions League.

In ogni caso, il tecnico del Diavolo punta a chiudere al meglio e, pertanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro gli scaligeri schiererà la miglior formazione possibile. Vediamo assieme, dunque, le sue scelte.

Probabili Formazioni Milan Hellas Verona

Le probabili formazioni di Milan-Verona: Pioli si affida ai suoi migliori undici

Ha provato fino all’ultimo a rientrare dall’infortunio per il suo ultimo valzer da rossonero, ma, alla fine, Zlatan Ibrahimovic seguirà il match dalla tribuna, pronto a scendere sul rettangolo di gioco quantomeno per la cerimonia di addio che si terrà dopo il fischio finale. Assenti, oltre lui, anche Sergiño Dest e Ismael Bennacer.

Gli unici ballottaggi riguardavano la trequarti. Sulla destra, tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers, la scelta sembrerebbe essere ricaduta sull’ex Crotone. Al centro, invece, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Milan, Brahim Diaz vince il ballottaggio con Charles De Ketelaere. Nessun cambio, dunque, rispetto agli undici che sono partiti dal primo minuto nella vittoria allo Stadium contro la Juventus.

Per quanto riguarda gli ospiti, secondo la rosea, l’allenatore gialloblu Marco Zaffaroni dovrà decidere su tre fronti: in difesa, Federico Ceccherini e Juan David Cabal lottano per un posto, così come Ibrahim Sulemana e Simone Verdi sulla trequarti. Infine, in attacco Milan Djuric sembra favorito su Adolfo Gaich.

Di seguito, le probabili formazioni complete:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini/Cabal; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Sulemana/Verdi, Ngonge; Djurić/Gaich. All. Zaffaroni