Pulisic si propone al Milan? Le parole in diretta!

Il calciomercato del Milan procede a rilento, soprattutto per quanto riguarda le entrate: diversi obiettivi sono sfumati, ma un giocatore potrebbe essere interessato alla squadra rossonera.

Per la stagione 2023-2024, la squadra rossonera dovrà essere costruita tassello dopo tassello, a partire dalla società: gli addii di Maldini e Massara hanno scosso non poco i tifosi rossoneri, che hanno richiamato la proprietà, la quale si dovrà riconquistare la fiducia.

Il terremoto in casa rossonera non è poi finito qui, perché in settimana il Milan ha perso uno dei suoi pilastri del centrocampo: Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, dopo gli europei U21, volerà al Newcastle per 80 milioni di euro.

Calciomercato Milan, le parole di Pulisic fanno sperare i tifosi rossoneri?

Il Milan, oltre alle uscite, deve cominciare a pensare alle entrate, soprattutto nel reparto di centrocampo dove si ritrova senza ben 3 giocatori: Tonali, Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, e Bennacer, che nella prima parte di stagione non sarà a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli.

Un nome che da tempo la società rossonera segue è quello di Christian Pulisic, trequartista del Chelsea, che può ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo. Il giocatore americano è in scadenza di contratto nel 2024 con la squadra inglese e la volontà del giocatore è quella di andare a giocare altrove. Queste le parole ai microfoni di ESPN:

Ho assolutamente bisogno di capire cos’è meglio per il prosieguo della mia carriera. Sento il bisogno di andare in un club che mi permetta di giocare, che mi dia fiducia e che mi faccia sentire bene. Voglio ritrovare quel tipo di gioia.

La volontà del giocatore è chiara; al momento non c’è nessun contatto tra il Chelsea e il Milan, ma la società rossonera sonderà il terreno per provare ad affondare il colpo di un noto obiettivo di mercato.